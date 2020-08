Papa Francisco faz terceira doação de respiradores para o Brasil

O líder máximo da Igreja Católica doou mais 18 respiradores, além de seis aparelhos de ultrassom, para hospitais brasileiros nesta segunda-feira (17). É a terceira doação do papa Francisco ao país desde o início da pandemia, feita através do departamento de assistência do Vaticano, a Esmolaria Apostólica.

Os aparelhos de ventilação Draeger serão destinados a unidades de terapia intensiva (UTIs) brasileiras, e, juntamente aos aparelhos portáteis para ultrassom Fuji, foram obtidos por meio da organização não-governamental Associação Hope, especializada em projetos humanitários para a saúde e educação.

A Esmolaria informa que, assim que os aparelhos chegarem ao Brasil, eles serão "entregues para os hospitais que a Nunciatura Apostólica indicou no território nacional para que esse gesto de solidariedade e caridade cristã possa ajudar as pessoas mais pobres e necessitadas".

Em nota assinada pelo cardeal Konrad Krajweski, administrador da esmolaria, a Igreja afirma que o Pontífice "faz um sincero apelo para a generosidade e a solidariedade para com as populações e países que mais sofrem por causa da emergência epidemiológica da covid-19".

Essa é a terceira doação do Papa para hospitais brasileiros na linha de frente de combate à pandemia: em junho, ele doou quatro ventiladores pulmonares e, cerca de um mês depois, enviou mais um respirador para o hospital de campanha do Pará que atende povos indígenas.