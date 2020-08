Máscara facial de mel e chá verde para ter uma pele brilhante

Se você quer dar ao seu rosto um cuidado extra, confira esta máscara facial de mel e chá verde compartilhada pelo portal Nueva Mujer. Entre os seus benefícios, estão:

Dá leveza para a pele, já que o chá verde é bom para melhorar a aparência da derme e combater a acne e outras imperfeições.

Alivia irritações.

Hidrata.

Impede a formação de cravos.

Ajuda a prevenir o envelhecimento da pele graças ao seu poder antioxidante e antibacteriano.

Confere brilho.

Máscara facial de mel e chá verde

Ingredientes

2 colheres (sopa) de mel

1 xícara de chá com 2 saquinhos de chá verde

Modo de preparo e uso

Misture o mel com o chá.

Aplique a máscara no seu rosto limpo e seco. Deixe agir por 15 minutos e, em seguida, remova com muita água.

Esta máscara pode ser aplicada no rosto duas vezes por semana, de preferência no final do dia.