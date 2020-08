Cabelo branco: use semente de abacate para acabar com os fios grisalhos

Se você se olhou no espelho e descobriu que tem cabelo branco, é hora de tomar uma atitude. Existem várias maneiras de evitar ter fios grisalhos: com corantes, por exemplo.

No entanto, o portal Nueva Mujer apresenta um remédio caseiro fácil e eficaz cujo ingrediente principal é a semente do abacate. Ela tem múltiplos benefícios capilares, entre os quais se destaca a prevenção do envelhecimento celular graças à sua alta taxa de antioxidantes.

Máscara de abacate

Ingredientes

1 semente de abacate

1 xícara de água

Modo de preparo e uso

Rale a semente do abacate e ferva com a água por 10 minutos. Depois, desligue o fogo e deixe descansar por duas horas.

Aplique a infusão no seu cabelo, especialmente onde você tem o cabelo grisalho. Você não precisa removê-lo do cabelo, pois esse remédio também é eficaz para nutrir os fios.