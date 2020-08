Brasil registrou 19,3 mil infectados e 684 mortos por covid-19 nas últimas 24h

O balanço de dados sobre a covid-19 desta segunda-feira (17) mostra mais 19 mil infectados e quase 700 mortos pela doença nas últimas 24 horas. Os números no fim de semana, junto aos primeiros dias úteis, costumam ser bem mais baixos, com diagnósticos e registros de mortes sendo contabilizados tardiamente pelos órgãos de saude.

A atualização de hoje mostra 19.373 novas infecções, com o acumulado desde o início da pandemia chegando a 3.359.570. Já o total de mortes nas últimas 24 horas foi de 684, com o país já superando a marca de 108 mil mortes (108.536, desde o início do ano).

Os dados são compilados pelas secretarias estaduais de saúde, e atualizados no Painel Covid-19 do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

A semana passado terminou superando a primeira semana de agosto em número total de casos (com 304.684 infecções entre os dias 9 e 15), porém com menos mortes (6.755 confirmadas no mesmo intervalo. Desde o fim de julho, os números tem mostrado estabilização, com leve queda na curva de óbitos.

A taxa de letalidade (que representa o percentual de pessoas que morrem após contrair a covid-19, sobre o total de contaminados) segue em queda gradual, atingindo 3,2% desta segunda.

São Paulo continua sendo o Estado líder em casos e mortes, seguido por Bahia (com 217.115 casos e 4.475 mortes), Rio de Janeiro (com 194.651 casos e 14.566 mortes) e Ceará (com 198.202 casos e 8.163 mortes).