Pesquisa mostra que 62% dos brasileiros tiveram emprego ou fonte de renda prejudicados pela pandemia

Uma nova pesquisa do Poder Data mostra que 62% dos brasileiros tiveram o emprego ou fonte de renda prejudicados por causa da crise do coronavírus.Outros 33% afirmaram que não foram impactados e 5% não responderam ou não souberam.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Ainda de acordo com o levantamento, 58% dos ouvidos deixaram de pagar alguma conta no último mês. 38%, por outro lado, dizem que foi possível manter os pagamentos em dia mesmo com a pandemia. 4% não responderam ou não souberam.

A pesquisa Poder Data entrevistou 2.500 mil pessoas em 512 municípios do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais.