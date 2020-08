IOS oferece 840 vagas para cursos profissionalizantes gratuitos em São Paulo

A crise financeira provocada pela pandemia de covid-19 abriu os olhos de muitas pessoas quanto às oportunidades de trabalho. Pensando nisso, o IOS (Instituto da Oportunidade Social) abriu 840 vagas na Grande São Paulo para cursos gratuitos voltados a adolescentes, jovens e pessoas com deficiência.

São quatro cursos, que permeiam nas áreas de Administração e Tecnologia:

• Gestão empresarial;

• Atendimento ao cliente;

• Programação;

• Infraestrutura, montagem e manutenção de computadores.

As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de agosto no site do instituto. As aulas serão online, com alguns encontros presenciais nas unidades do IOS – obedecendo protocolos de segurança e saúde.

Com o certificado, os alunos podem participar de um programa que busca vagas de empregos em empresas parceiras da instituição, que em 22 anos já formou 36 mil profissionais.