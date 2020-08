SP oferece 20 mil vagas em cursos profissionalizantes online gratuitos

O governo de São Paulo oferece 20 mil vagas para cursos de qualificação profissional online e gratuitos, a partir de 24 de agosto. As inscrições terminam neste domingo (16) e podem ser feitas no site oficial.

Do total, são 15 mil vagas para o programa SP Tech, em parceria com empresas privadas, e as 5 mil demais integram o Via Rápida Virtual. No total, cada curso tem 80 horas, com conteúdos de áreas como tecnologia da informação, gestão e idiomas.

As aulas são ministradas no modelo EaD (Educação a Distância), com professores da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo).

Podem participar domiciliados do estado de São Paulo alfabetizados e com idade mínima de 16 anos. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em caso de excesso de inscrições, serão priorizadas pessoas desempregadas, com baixa renda e com deficiência.