Após despejo, Casa Nem poderá receber novo imóvel da Prefeitura do Rio

Com sua atual localização ameaçada por ação de reintegração de posse, programada para o dia 24, a Casa Nem recebeu da Prefeitura do Rio de Janeiro proposta de um novo imóvel, no bairro das Laranjeiras, para continuar seu trabalho.

O projeto abriga cerca de 60 pessoas da comunidade LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade, e hoje ocupa um edifício na Rua Dias da Rocha, em Copacabana, cuja posse foi reclamada pelos proprietários.

A Casa Nem já sofreu outras duas ações do tipo, em endereços anteriores na Lapa e na Vila Isabel. O imóvel de cerca de 700m² oferecido pela Secretaria Municipal de Urbanismo foi apresentado nesta sexta (14) para a cordeenadora do projeto, Indianare Siqueira.

"O prédio é excelente, precisa de reforma, é óbvio, mas a localização é boa. Tem um terreno que permite inclusive atividades externas", elogiou Indianare em entrevista à Agência Brasil. "A partir de agora a gente começa com todos os trâmites burocráticos".

"Existe uma urgência de fazer essa mudança, e como até o dia 24 não vai ser possível, a gente pede à Justiça o adiamento da reintegração de posse para que a gente possa fazer essa reforma e mudar para o lugar de maneira adequada", reivindica Indianare.

Para a ativista, a cessão de um espaço público que estava sem uso para o projeto é justa, já que a habitação é um direito. "É um reconhecimento, mas também é uma obrigação do poder público ceder espaço para organizações e movimentos da sociedade civil que fazem um trabalho que é o governo que deveria fazer".

O coordenador especial de Diversidades Sexual da prefeitura do Rio de Janeiro, Nélio Giorgini, disse que a demanda da Casa Nem por moradia para LGBTs vulneráveis é reconhecida nacional e internacionalmente, e explicou que, apesar da urgência, a cessão precisa seguir todos os trâmites legais.

"O processo precisa ser transparente e precisa ser público. A prefeitura está correndo para que o processo seja célere", disse.