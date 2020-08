Previsão do tempo: nova frente fria chega a São Paulo neste fim de semana

O calor e o tempo seco darão uma trégua durante este final de semana, quando uma frente fria está prevista para atingir a capital paulista. Já durante as próximas horas desta sexta-feira (14), as temperaturas entram em declínio, enquanto um sistema frontal gera instabilidades na Região Sul do país.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, a propagação destas áreas pode provocar chuvas rápidas e isoladas com rajadas moderadas de vento na região de Sorocaba e parte da Grande São Paulo entre o final da tarde e o início da noite desta sexra, porém com baixo potencial para formação de alagamentos.

Confira a previsão do tempo para este fim de semana a seguir:

Sábado (15)

O calor ainda resiste no sábado, com sol entre nuvens e temperaturas que aingiem até 29ºC na capital paulista. O céu estará bem menos aberto, com madrugada e tarde nubladas e céu encoberto durante a noite.

No fim do dia, há previsão de chuvas em forma de pancadas isoladas na região. A temperatura mínima está prevista para 18ºC, e a umidade, mesmo com a chuva, ainda terá taxa mínima de 40% nas horas mais quentes do dia.

Domingo (16)

A frente fria efetivamente toma controle da cidade neste domingo. O dia começa já nublado, e pancadas isoladas de chuva começam a cair logo pela manhã.

As chuvas ficam ainda mais intensas durante a tarde, e podem seguir ininterruptas até a noite. A temperatura máxima despenca para 23ºC, com mínima prevista para 15ºC. As umidades do ar devem oscilar entre as taxas de 55% e 95%, aliviando a seca dos últimos dias.