Parques municipais atraem 840 mil visitantes em primeiro mês de reabertura

Mais de 840 mil pessoas visitaram os parques municipais de São Paulo no primeiro mês de reabertura, completos na quinta-feira (13). Segundo balanço da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, os mais populares foram:

• Ibirapuera (zona sul) – 286.026 frequentadores

• Carmo (zona leste) – 90.838 frequentadores

• Aclimação (zona sul) – 59.164 frequentadores

• Independência (zona sul) – 51.839 frequentadores

• Luz (centro) – 39.574 frequentadores

Como em outras atividades, os serviços foram retomados apenas parcialmente, seguindo protocolos para evitar a contaminação pela covid-19 – doença causada pelo coronavírus Sars-CoV-2. Os parques funcionam com horário e capacidades reduzidos, com uso obrigatório de máscara durante toda a permanência.

A ideia é que as pessoas utilizem as áreas verdes apenas para caminhadas e corridas ou para andar de bicicleta e fazer exercícios ao ar livre. Atividades em grupo estão proibidas e os parquinhos e as quadras poliesportivas permanecerão fechados.

Dos 108 parques municipais da capital, 70 estão abertos, incluindo 59 urbanos e lineares, cinco naturais e seis áreas de preservação. Confira abaixo as listas com a situação de cada parque administrado pela prefeitura:

Parques municipais abertos

Urbanos e lineares

Jardim da Luz, Aclimação, Independência, Buenos Aires, Ibirapuera, Cemucam, Alfredo Volpi, Carmo, Piqueri, Vila dos Remédios, Anhanguera, São Domingos, Raposo Tavares, Lions Clube Tucuruvi, Raul Seixas, Santa Amélia, Burle Marx, Eucaliptos, Chácara das Flores, Tiquatira – Eng. Werner Zulauf, Ipiranguinha, Trote, Parelheiros, Povo – Mario Pimenta Camargo, Vila Prudente – Ecológico Prof. Lydia Natalízio Diogo, Rapadura, Itaim, Fogo, São José, Sapé, Água Vermelha, Aricanduva, Vila do Rodeio, Consciência Negra, Jardim Sapopemba, Sena, Ten. Brig. Faria Lima, Juliana de Carvalho Torres – Cohab Raposo Tavares, Zilda Arns, Lajeado – Izaura Pereira Franzolin, Canivete, M'Boi Mirim, Barragem de Guarapiranga, Ciência, Mongaguá, Rio Verde, Ribeirão Caulim, Ribeirão Cocaia, Cantinho do céu, Sete Campos, Jardim Prainha, Guabirobeira – Mombaça, Jardim da Conquista, Ribeirão Oratório, Sapopemba (Aterro), Feitiço da Vila, Chácara do Jockey, Jardim das Perdizes, e Nair Bello.

Naturais Municipais (funcionam apenas um dia na semana)

Jaceguava (segunda); Itaim (terça), Fazenda do Carmo (terça), Varginha (quarta) e Bororé (quinta).

Áreas de preservação (apenas com fins de pesquisa e agendamento)

Cratera de Colônia, Reserva do Morumbi, Quississana, Ecológico de Campo Cerrado Alfred Ústeri, Savoy City e Altos da Baronesa.