Nota Fiscal Paulista: sorteio de agosto paga R$ 6,7 milhões em 655 prêmios

Um morador do município de Osasco, na Grande São Paulo, ganhou R$ 1 milhão no sorteio do mês de agosto da Nota Fiscal Paulista. Segundo a Secretaria da Fazenda e Planejamento, o consumidor concorreu com 20 bilhetes eletrônicos.

Outros prêmios menores foram distribuídos na 141ª edição do sorteio do programa. Quatro pessoas levaram R$ 500 mil cada, sendo dois moradores da capital paulista, um de Campinas e outro de Jales. Outros dez ficaram com R$ 100 mil cada.

Há ainda sorteios de valores menores, como R$ 50 mil, R$ 10 mil, R$ 5 mil e R$ 1 mil. Além de pessoas físicas, entidades filantrópicas também são premiadas.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Veja também:

Plano de fechamento de órgãos paulistas não deve impactar população, diz governo

Bolsonaro tem melhor avaliação desde início do mandato, diz Datafolha

Cinco delas ganharam R$ 100 mil cada – Instituto Verdescola, de São Paulo; Obras Promocionais de Cristo Ressuscitado, de São Paulo; Obras Assistenciais Dr. Ismael Alonso Y Alonso, de Franca; Associação Mão Amiga Recanto da Janaína, de Franca; e Hospital Santa Terezinha, de Brotas.

Outras 50 instituições levaram R$ 10 mil cada. Foram contemplados os cadastrados que pediram a inclusão do CPF ou CNPJ em compras de abril de 2020. O total, em agosto, é de R$ 6,7 milhões distribuídos para 655 pessoas e entidades.

O desbloqueio do prêmio será feito sem cerimônia, devido à pandemia de covid-19. Os vencedores serão contatados para comparecer em um posto fiscal, comprovar a identidade e desbloquear o prêmio, que pode ser resgatado no site do programa.