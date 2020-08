Isenção de conta de água para baixa renda vale até 15 de setembro

O governo do Estado de São Paulo prorrogou até 15 de setembro a isenção do pagamento das contas de água para famílias de baixa-renda. A medida vigora desde abril, e também impede o corte de fornecimento para famílias que não pagarem as contas de água.

De acordo com o vice-governador, a ação beneficia aproximadamente 2,5 milhões de pessoas pelo Estado, inclusas nas tarifas residencial social e residencial favela.

“Consumidores das camadas mais pobres que de alguma maneira tiveram a sua renda afetada passam a contar com esse benefício por mais 30 dias” diz Rodrigo Garcia.

Para os consumidores em geral, a Sabesb ampliou o prazo para o pagamento das contas, com a possibilidade de negociação das contas não pagas em até dez parcelas iguais.