Cristo Redentor recebe faxina antes da reabertura

Fechado há cinco meses, o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro (RJ), será reaberto ao público a partir de amanhã. Antes disso, o monumento, que é um dos símbolos do país, passou por faxina geral.

Paramentados da cabeça aos pés, soldados do Exército e da Marinha fizeram ontem a desinfecção do local, que também recebeu totens de álcool gel e terá avisos para que os turistas não deem as mãos nem deitem ou se ajoelhem em reverência ao Cristo Redentor. publimETRO