Campinas será a primeira cidade a ter testes para entrega de produtos com drone

Nesta semana, a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) autorizou testes para entrega de produtos com drones. Campinas será a primeira cidade a receber os testes no mês de outubro, em um shopping.

A liberação permite voos além do campo de visão do operador, num raio máximo de 2,5 km do ponto de decolagem. A aeronave pesa 9 kg e poderá carregar produtos de até 2 kg a uma altura de 120 metros.

Haverá duas área de pouso e decolagem: uma próxima à praça de alimentação e outra no térreo, perto dos entregadores, evitando o deslocamento até o restaurante.

O iFood será a primeira empresa a iniciar os voos experimentais, com autorização da Anac. O drone não fará entregas nas janelas dos clientes. A ideia é que ele complemente a operação tradicional, realizando a primeira parte da rota das entregas, que será finalizada por um entregador de moto ou bicicleta.

O processo é automatizado e as rotas devem ser previamente aprovadas pela Anac.