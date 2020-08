Avô dispara revólver durante limpeza e mata neto de 7 anos

Nesta quinta-feira (13), um idoso italiano acabou disparando seu revólver e atingindo, acidentalmente, o neto de sete anos. A criança chegou a passar por cirurgia, porém veio a falecer às 10h desta sexta (14).

As circunstâncias da morte ainda estão sendo investigadas pela Procuradoria de Roma, que trabalha com a hipótese de homicídio culposo – quando não há intenção de matar.

Investigadores acreditam que o caso tenha sido um "trágico acidente". O idoso de 76 anos, Pierdomenico Tozzi, manipulava a arma de calibre 9mm para limpeza. Seu filho e neto estavam na casa para uma visita.

De acordo com a imprensa italiana, a arma estava registrada legalmente ao avô. Enquanto o pai da criança estava no banheiro, o revólver disparou, e um projétil atingiu o garoto na nuca. O homem viu seu filho caído no chão, e telefonou imediatamente para a emergência.

A vítima foi levada para o hospital Policlínico Umberto I, e passou por um procedimento cirúrgico muito delicado, porém não resistiu. Médicos constataram morte cerebral da criança por volta das 11h no horário romano (6h do horário de Brasília), e, horas depois, foi confirmado seu falecimento.