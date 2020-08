Timemania 1523: veja números sorteados nesta quinta, 13 de agosto

A Timemania 1523 desta quinta-feira (13) pode pagar um prêmio de R$ 10,3 milhões ao sortudo que acertar as sete dezenas sorteadas– ou sortudos! As apostas ficam abertas até as 19h, e o sorteio começa às 20h.

Os números de hoje são:

21 – 45 – 51 – 53 – 62 – 64 – 75 –

O Time do Coração é:

68 – SERGIPE/SE

A

Último concurso da Timemania

No sorteio anterior da Timemania (concurso 1522), ninguém acertou as sete dezenas, e o prêmio principal acumulou. Uma aposta fez seis dezenas e ficou com R$ 154,1 mil. Já 169 pessoas levaram R$ 1,3 mil acertando cinco dezenas. Clique para ver o resultado.

Outras loterias