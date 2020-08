São Caetano do Sul inaugura sua primeira Delegacia da Mulher

São Caetano do Sul, no ABC Paulista, passa a contar a partir desta quinta-feira (13) com uma Delegacia de Defesa da Mulher. A nova unidade vai funcionar na Rua Silvia, 160, no bairro Santa Maria.

A instalação da DDM de número 135 no estado se justifica pela grande circulação de pessoas na região do ABC.

A coordenadora da Delegacia de Defesa da Mulher, Jamila Ferrari, afirma que a abertura do espaço vai reforçar um trabalho de repressão aos casos de feminicídio. Segundo ela, o crime preocupa e tem crescido.

Em junho, o número de denúncias aumentou 18% em São Paulo, movimento que pode estar associado à coragem das vítimas em denunciar após o início da flexibilização do isolamento social.

Jamila Ferrari lembra que quando as mulheres criam coragem de denunciar uma agressão, muitas outras já ocorreram. A coordenadora da Delegacia de Defesa da Mulher do estado de São Paulo afirma que também é possível denunciar pela internet. Desde abril deste ano é possível fazer o boletim de ocorrência eletrônico e requerer uma medida protetiva.