Previsão do tempo: sexta continua com ar seco e calor em SP

Poucas mudanças no tempo em São Paulo nesta sexta-feira (14). O último dia últil da semana traz mais calor, ar seco e céu claro.

De acordo com a previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, a umidade continua em níveis críticos com mais um dia sem chuvas na região.

O cenário pode mudar, no entanto, no final de semana: há previsão de chuvas já para a noite de sábado na capital paulista.

O bloqueio atmosférico que deixou a primeira quinzena de agosto sem chuvas deve ser rompido a partir do domingo (16) com a passagem de uma frente fria, segundo o CGE. O sistema vai trazer chuvas generalizadas e declínio acentuado das temperaturas na próxima semana.

A sexta-feira (14) deve ter uma madrugada com poucas nuvens e termômetros na casa dos 16°C. No decorrer do dia predomínio de sol com a elevação das temperaturas até os 29°C e valores mínimos de umidade do ar próximos 30%.