Prefeitura inicia reforma na ciclovia da avenida Faria Lima

A prefeitura de São Paulo começa nesta quinta-feira (13) a requalificação da ciclovia da avenida Faria Lima, na zona sul de São Paulo. A reforma inclui recuperação do piso e nova sinalização.

As obras começaram na Avenida Brigadeiro Faria Lima e seguirão em várias frentes de trabalho também nas avenidas Hélio Pellegrino; República do Líbano; Professor Manuel José Chaves; Dr. Gastão Vidigal; Av. Professor Fonseca Rodrigues; e Pedroso de Morais, chamados eixos principais, que passarão por melhorias, como nivelamento do pavimento das ciclovias e reparo em rachaduras no piso.

Veja também:

Instituto Butantan já reforma fábrica para produzir vacina CoronaVac

Bolsonaro tenta ‘apagar incêndio’ após saídas na equipe de Guedes

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

De acordo com a prefeitura, passam diariamente pela ciclovia Faria Lima cerca de 6 mil e 500 ciclistas.

Na semana passada, a administração municipal também começou a construção de outras duas ciclovias em vias importantes da cidade: Avenida Rebouças, na zona oeste, e Avenida Roberto Marinho, na zona sul.