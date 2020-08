Planos de saúde serão obrigados a cobrir testes sorológicos para covid-19

Nesta quinta-feira (13), uma decisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) – que regula a atuação de planos de saúde privados no Brasil – passa a obrigar planos a cobrirem testes sorológicos para o novo coronavírus.

A medida passa a valer nesta sexta (14), e vale para os chamados "testes rápidos", que detectam a presença de anticorpos no sangue do paciente e determinam se houve a exposição ao vírus Sars-CoV-2.

Para solicitar a cobertura do teste pelo plano de saúde, o cliente deve fazê-lo a partir do oitavo dia do início dos sintomas, por solicitação de um médico.

A obrigatoriedade foi definida pela Diretoria Colegiada da agência; em julho, a própria ANS havia derrubado decisão judicial que determinava a cobertura dos testes por planos de saúde.