101 pessoas próximas a João Doria fazem teste para covid-19

Após o governador João Doria (PSDB) e a primeira-dama Bia Doria testarem positivo para a covid-19, 101 pessoas que tiveram contato com o casal realizaram exames para a doença durante a tarde de quarta-feira (12).

Os resultados, segundo a assessoria de imprensa do governo, sairão entre esta quinta (13) e sexta-feira (14). “A equipe de saúde orientou que fiquem vigilantes a respeito dos sintomas e se isolem socialmente até que tenham o resultado.”

Entre os testados para a doença estão secretários, como Patrícia Ellen (Desenvolvimento Econômico), e servidores paulistas. O governo afirmou ainda que segue trabalhando para identificar mais pessoas que tiveram contato próximo ao governador.

Doria tem 62 anos e, portanto, faz parte do grupo de risco para a covid-19. Mesmo assim, afirmou estar assintomático e se sentindo bem. Ele e a primeira dama, também sem sintomas, ficarão em isolamento nos próximos dias.

Apesar do diagnóstico, Doria afirmou que seguirá trabalhando de casa. Já as coletivas no Palácio dos Bandeirantes serão apresentadas pelo vice-governador Rodrigo Garcia (DEM).