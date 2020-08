Estudo aponta possibilidade de tratamento sorológico para a covid-19

O soro obtido a partir do sangue de cavalos pode ter anticorpos neutralizantes contra o coronavírus Sars-CoV-2 – responsável pela doença covid-19 – de 20 a 50 vezes mais potentes do que os de plasma de pessoas que tiveram a doença.

Isso é o que aponta um estudo inédito que envolve pesquisadores do Instituto Vital Brazil e da Universidade Federal do Rio. A pesquisa será apresentada nesta quinta-feira (13) à Academia Nacional de Medicina.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Veja também:

Instituto Butantan já reforma fábrica para produzir vacina CoronaVac

Bolsonaro tenta ‘apagar incêndio’ após saídas na equipe de Guedes

Depois de 70 dias, os plasmas de quatro dos cinco cavalos utilizados no estado apresentaram anticorpos neutralizantes mais potentes e, dessa combinação, foi criado o soro. De acordo com os especialistas, o próximo passo será a aprovação dos estudos clínicos – testes em humanos para entender a segurança de um tratamento sorológico contra a Covid-19.

Os responsáveis pelo estudo explicam ainda que o experimento com o plasma dos cavalos permite que o tratamento seja produzido em grande escala. No procedimento, os animais não sofrem com o processo de retirada de plasma e, dessa maneira, é possível disponibilizar uma grande quantidade de medicamento.

“Os animais nos deram uma resposta impressionante de produção de anticorpos. Inoculamos em cinco e agora estamos expandindo para mais cavalos. O quinto (animal), assim como acontece nos humanos, teve uma resposta mais demorada, mas também respondeu produzindo anticorpos”, afirmou o coordenador do projeto, Jerson Lima Silva.