TJ-SP retoma júri popular em São Paulo com máscara e distanciamento

O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) voltou a autorizar julgamentos com júri popular na cidade de São Paulo a partir desta quarta-feira (12). Podem estar presentes apenas juízes, promotores, advogados, jurados e funcionários dos fóruns.

Todos os participantes terão a temperatura medida na entrada, deverão usar máscara durante toda a permanência e manter o distanciamento social. Totens de álcool gel foram disponibilizados para uso.

Já a presença de público para acompanhar as sessões segue vetada. O primeiro julgamento com júri acontece nesta quarta, no Fórum Criminal da Barra Funda, zona oeste. O caso corre em segredo de Justiça.

A suspensão dos júris populares foi feita no dia 25 de março, início da quarentena no estado de São Paulo. Eles puderam ser reagendados a partir do dia 3 de agosto.