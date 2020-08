Seminário discute impactos da pandemia na saúde e educação do Brasil

Nesta quarta (12) e quinta-feira (13), a RMBA (Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação) realiza um seminário para discutir os impactos da pandemia no Brasil. O evento é totalmente online e gratuito.

O seminário "A pandemia e o alcance das ODS no Brasil: onde estamos?" vai debater temas como educação, saúde e trabalho.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

A edição deste ano reunirá pesquisadores, gestores públicos e especialistas que desenvolveram pesquisas e reflexões dos sobre os impactos nacionais da pandemia do novo coronavírus no cumprimento da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. O documento reúne 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável como plano de ação para os avanços econômicos, sociais e ambientais.

Para participar, interessados devem fazer a inscrição e conferir a programação completa em bit.ly/IXRBMA. O evento vai ser transmitido por meio da plataforma Zoom, certificará os participantes com mais de 70% de presença, e também estará disponível no canal da RBMA no YouTube, em www.youtube.com/user/redbrame.