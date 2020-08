Problemas com espinhas? Experimente esta máscara para combater a acne

Da próxima vez que você comer uma laranja, não jogue a casca fora! Ela é uma maneira natural de ter uma pele mais saudável e livre de espinhas. O uso regular desta máscara reduz manchas e deixa a derme mais radiante. Ela também fornece vitamina C, que purifica os poros com as suas propriedades antibacterianas.

Máscara para combater as espinhas

Modo de preparo

Para aproveitar corretamente as cascas de laranja, você deve mantê-las ao sol por alguns dias, para que elas percam toda a umidade. Então, você deve moê-las em pó num liquidificador. Para fazer a máscara contra espinhas, você deve misturar o pó da casca de laranja com o extrato da babosa até obter uma pasta.

Modo de uso

Aplique a pasta no seu rosto e deixe agir por 10 minutos. Em seguida, enxágue a pele com água fria. Você pode repetir esse processo contra as espinhas até três vezes por semana.