Previsão do tempo: calor de 30ºC nesta quinta-feira em São Paulo

O calor atinge nesta quinta-feira (13) o que podem ser as temperaturas mais altas da semana na capital paulista. Em pleno inverno, São Paulo terá máximas de 30ºC durante a tarde.

De acordo com a previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, a umidade continua em níveis críticos com mais um dia sem chuvas na região.

Amanhã, a cidade tem poucas nuvens no céu de manhã até a noite, com a madrugada um pouco mais nublada. Uma massa de ar seco continua atuando sobre o interior do Brasil, mantendo a taxa de umidade do ar abaixo dos 30% nas horas mais quentes.

A temperatura varia desde 15ºC, mínima registrada na madrugada, até 30ºC, durante a tarde. O sol aumenta a sensação de calor, mas também mantém os problemas causados pelo ar seco: estiagem, concentração de poluentes, risco de queimadas e baixa qualidade do ar.