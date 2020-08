Poupatempo incorpora Detran para expandir unidades no estado de São Paulo

O Poupatempo, rede de prestação de serviços à população, vai aumentar seu número de unidades no Estado de São Paulo de 75 para 340 nos próximos dois anos. Isso será possível com a incorporação das unidades do Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo), que passarão por reformas para receber os serviços do projeto, como emissão e regularização de documentos.

“É a maior expansão do programa em seus 23 anos de história. Estamos unificando o Detran junto ao Poupatempo, que a partir de agora serão apenas um lugar de atendimento ao público", explicou o vice-governador Rodrigo Garcia. No total, os espaços físicos espalhados pelo estado prestarão 133 diferentes serviços.

A expansão do Poupatempo também ocorre de maneira digital. Segundo Garcia, desde o início do ano passado o número de serviços que podem ser feitos pelo site do programa aumentou de 7 para 82.

Na próxima quarta-feira (19), as unidades do Poupatempo que fecharam por causa da pandemia de covid-19 serão reabertas ao público, com restrições. A medida vale apenas para unidades localizadas em regiões das fases laranja e amarela do Plano São Paulo, de flexibilização da quarentena.