Ladrão é baleado e morre em tentativa de roubo em São Paulo

Um homem foi baleado na cabeça e morreu em tentativa de roubo na zona norte de São Paulo. As informações são do Igor Calian, do 1º Jornal e do César Cavalcante, do Bora SP.

Segundo a Polícia Militar, uma mulher teria comprado um celular pela internet e marcou encontro com o declarado vendedor. Enquanto esperava dentro do seu carro no local marcado, acompanhada de uma criança, ela foi surpreendida por dois bandidos em uma moto.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Veja também:

Missão humanitária brasileira viaja nesta quarta para o Líbano

Vereadores discutem medidas de segurança contra covid-19 nos ônibus

Os criminosos anunciaram o assalto e pegaram a bolsa da vítima. Depois, o mesmo bandido tentou assaltar uma senhora que estava na rua. Quando os ladrões estavam prestes a fugir, uma outra pessoa que passava no local, uma feira livre, tentou intervir.

Ele acabou atirando na cabeça de um dos ladrões. O atirador não foi localizado. O criminoso morreu antes de dar entrada em uma unidade de saúde. O outro bandido fugiu de moto, mas foi preso junto com a namorada, que também é suspeita de participar da emboscada. As vítimas passam bem. O caso foi registrado no 40º DP (Vila Santa Maria).