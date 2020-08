Governador de São Paulo, João Doria está com covid-19

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), está com covid-19 – doença causada pelo coronavírus (Sars-CoV-2). A informação foi confirmada no início da tarde desta quarta-feira (12) pelo vice-governador Rodrigo Garcia, durante coletiva no Palácio dos Bandeirantes, zona sul de São Paulo.

Doria está assintomático e passará os próximos dias isolado em casa, conforme orientações médicas. "Seguindo o princípio da total transparência com que temos lidado com a pandemia, informo que fui diagnosticado com covid-19. Estou bem, sem sintomas. Seguirei trabalhando de casa, cumprindo as recomendações médicas de isolamento. Tenho fé em Deus que vou superar a doença", afirmou o governador, em publicação das redes sociais.

Leia nota na íntegra do governo do estado:

"O Governador João Doria testou positivo para coronavírus na manhã desta quarta-feira (12). Imediatamente após a confirmação do exame, Doria iniciou isolamento em sua residência, segundo protocolos médicos, e deve permanecer em observação pelos próximos dez dias. O Governador está assintomático e recebe acompanhamento do médico infectologista David Uip. Doria seguirá trabalhando à distância, cabendo ao Vice-Governador Rodrigo Garcia a participação em atos presenciais e entrevistas coletivas no Palácio dos Bandeirantes."

O governo disponibilizou também a imagem do exame, que atestou o diagnóstico de covid-19, feito no Hospital Albert Einstein.