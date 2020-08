Mãe de Eliza Samudio relata como contou ao neto sobre o crime

O filho de Eliza Samudio, ex-namorada do goleiro Bruno Fernandes, descobriu recentemente que o pai foi responsável pela morte de sua mãe em 2010. O relato é da avó de Bruninho, garoto que hoje está com 10 anos, em entrevista ao jornal “Extra”.

Segundo Sônia Silva Moraes, mãe de Eliza, a tragédia foi parcialmente revelada à criança no ano passado, quando o garoto lhe perguntou sobre o pai. Ela conta que sempre filtrou as informações que chegam ao neto, mas não quis privá-lo de saber a verdade sobre o caso.

“Ele ficou assustado, porque eu contei que o pai dele matou uma pessoa e havia tentado contra a vida de uma outra, mas que esta estava viva e bem. Quando ele me fez a pergunta ‘quem era a outra pessoa’, eu respondi ‘era você’. Ele ficou se perguntando o por quê, e eu disse que ainda não sabia.”

Detalhes do assassinato não foram compartilhados – para Sônia, porém, é questão de tempo. “Uma hora ele vai entrar na internet e descobrir muitas coisas.” Apesar disso, ela afirma que Bruninho não tem ódio do pai, nem interesse de conhecê-lo.

O garoto vive com os avós e um tio, de 21 anos, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ele estuda em uma escola particular, tem uma infância normal, com amigos e vários animais de estimação.

Condedado à 17 anos e seis meses em regime fechado por homicídio triplamente qualificado, Bruno Fernandes cumpre regime semiaberto desde julho do ano passado e voltou a atuar como jogador de futebol profissional. “(Ele) anda livremente para tudo quanto é canto, não tem uma vigilância. Não é justo”, comenta Sônia.