Família tenta provar inocência de primos que foram presos por engano

Uma família está lutando na Justiça pela liberdade de parentes que foram presos injustamente em São Paulo. Imagens de câmeras de segurança, que provam a inocência dos dois, foram ignoradas no inquérito.

Há três meses, Natália Line e o marido Maicon só se comunicam por cartas. Ele e o primo, Maurício, estão presos desde o dia 30 de junho, acusados de roubar um carro.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Natália, que está grávida de um filho de Maicon, lembra de ter visto o marido pela última vez quando ele saia de casa para o trabalho. A polícia apareceu e o levou. "Eu pensei que fosse uma abordagem [policial], porque ele não devia nada", relatou à Bandeirantes.

Veja também:

Ladrão é baleado e morre em tentativa de roubo em São Paulo

Missão humanitária brasileira viaja nesta quarta para o Líbano

Imagens de câmeras de segurança mostram que meia hora antes, dois homens aparecem deixando um carro roubado e saindo com os objetos levados da vítima. Só depois Maicon, de 23 anos, deixa sua casa e entra no veículo, do outro lado da rua. Em seguida, o primo aparece e entra no veículo. Depois, a polícia chega para abordar os dois.

Na delegacia, eles foram reconhecidos por uma passageira que estava no carro roubado e presos em flagrante.

O vídeo não foi incluído no inquérito. "Eu queria saber porque eles ainda estão presos sendo que tem provas que mostram que não foram eles [que cometeram o roubo], e essas provas não estão valendo de nada?", questionou Natália.

A Secretaria de Segurança Pública não quis comentar as imagens e nem explicar porque elas não constam do boletim de ocorrência.