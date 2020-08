Enel vai parcelar contas de todos que reclamaram

Enel e Procon-SP anunciaram na terça-feira (11) acordo para parcelar automaticamente em 12 vezes sem juros todas as contas que foram questionadas pelos consumidores após o retorno da releitura dos relógios de energia elétrica na Grande São Paulo.

Também serão parceladas faturas referentes a novas queixas realizadas até o próximo dia 31 na entidade de defesa do consumidor. A solicitação precisa envolver leituras realizadas até 31 de julho deste ano.

O Procon-SP afirma ter recebido cerca de 50 mil reclamações sobre aumento abusivo nas contas.

A Enel afirma que as diferenças de valores ocorreram porque entre março e junho as leituras presenciais foram interrompidas por conta da covid-19 e os valores foram calculados pela média de consumo. Após o retorno dos funcionários durante junho, houve cobrança também dos valores que ultrapassaram as médias.

O acordo firmado ontem suspende até dia 31 os avisos de corte de energia por inadimplência e cria sistema de agendamento do atendimento presencial nas agências da Enel para evitar filas como as que vinham ocorrendo. Mais informações pela central da companhia 0800 72 72 120 e no site www.procon.sp.gov.br.