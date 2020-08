Covid-19: 55 mil foram infectados e mais mil faleceram no Brasil nesta quarta

Em nova atualização diária, o Brasil registrou 55.155 novas infecções pelo novo coronavírus. Este número inclui apenas as pessoas que receberam o diagnóstico entre ontem, terça (11), e hoje, quarta-feira (12).

Ainda, o número de mortes foi mais uma vez acima de mil. Nas últimas 24 horas, mais 1.175 mortes de pessoas com covid-19 foram registradas no país.

O total de casos confirmados já chega a 3.164.785 – o terceiro milhão foi atingido no final de semana. Este acumulado representa todas as pessoas que tiveram confirmação do diagnóstico desde o início do ano, desconsiderando a subnotificação sobre a qual alertam profissionais da saúde e da ciência.

O número de mortos, por sua vez, supera 104 mil. A taxa de letalidade da doença, que representa a porcentagem de infectados que acabam falecendo, está em baixa, hoje em 3,3%.

Os dados foram disponibilizados no Painel Covid-19 do Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde), atualizado diariamente às 18h. O banco é abastecido com informações de cada secretaria de Estado de Saúde do país.

O Estado de São Paulo continua na liderança absoluta em casos e mortes pela covid-19, com a Bahia superando o Ceará como vice-líder em casos. O Rio de Janeiro segue sendo o quarto estado mais afetado pela doença e o segundo com maior número de mortes.