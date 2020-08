Planalto tira PSL e coloca Centrão na liderança do governo na Câmara

Nesta quarta-feira (12), em fala ao jornal O Estado de S. Paulo, o atual líder do governo na Câmara dos Deputados confirmou sua saída do cargo.

O Major Vitor Hugo, do PSL de Goiás, ocupa a cadeira desde o início do mandato de Jair Bolsonaro.

LEIA MAIS:

Bolsonaro aproveita agenda em São Paulo para verificar hérnia

São Paulo lança versão digital do RG; saiba como acessar12/08/2020 Poupatempo incorpora Detran para expandir unidades no estado de São Paulo

Seu substituto será o ex-ministro da Saúde e atual deputado federal Ricardo Barros, do Partido Progressista (PP) do Paraná, que integra o grupo denominado "Centrão" no congresso.

A liderança do governo na Câmara ou Senado tem a função de articular e promover os interesses do poder executivo dentro do poder legislativo, atuando para avançar pautas defendidas pelo Planalto e reunir seus apoiadores para posicionarem-se junto ao governo em múltiplas votações.

A troca, que deverá ocorrer efetivamente na próxima terça-feira (18), estava decidida desde a semana passada. Trata-se de mais um movimento de aproximação de Jair Bolsonaro com partidos de centro, buscando maior estabilidade na relação com as duas casas legislativas.