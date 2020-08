Avó da primeira-dama Michelle Bolsonaro morre com covid-19

A avó materna da primeira-dama do país, Michelle Bolsonaro, morreu na madrugada desta quarta-feira (12), vítima de covid-19 – doença causada pelo coronavírus Sars-CoV-2. Maria Aparecida Firmo Ferreira, de 80 anos, estava internada no Hospital Regional de Ceilândia, no Distrito Federal, desde o início de julho.

No dia 1º de julho, Maria Aparecida foi encontrada caída na rua e levada a um hospital com falta de ar. Desde então, ela permaneceu em UTI (unidade de terapia intensiva) e teve instabilidades no quadro clínico.

Ela chegou a ter 78% da capacidade pulmonar comprometida e usou máscara de oxigênio como forma de dar mais conforto durante o tratamento contra a covid-19. O governo federal não se pronunciou sobre o falecimento.

