Volta às aulas nos EUA tem quase 100 mil infectados

Cerca de 97 mil crianças foram diagnosticadas com covid-19 nos Estados Unidos nas duas últimas semanas de julho. Segundo levantamento da Academia Americana de Pediatria e da Associação do Hospital da Criança, o período corresponde a volta às aulas em parte dos estados norte-americanos.

De acordo com o relatório, os estados do sul e oeste dos EUA foram responsáveis por 7 em cada 10 crianças contaminadas reportadas. De acordo com o jornal The New York Times, dentre eles estão Missouri, Oklahoma, Alasca, Nevada, Idaho e Montana. Todavia, a contagem ainda pode ser revista e aumentar, já que os dados dos estados do Texas e Nova York não estão completos.

Por meio de rede social, a escola de adolescentes de ensino médio North Paulding anunciou que voltará ao EaD (ensino a distância) depois que pelo menos nove alunos foram contaminados pelo novo coronavírus.

O estudo acerca do aumento de casos entre estudantes infantis é apresentado em meio às novas pesquisas científicas que descobriram que crianças com covid-19 não possuem carga viral inferior aos adultos, apesar de apresentarem quadros mais leves e menos graves para a doença.

Nos EUA, 86 crianças morreram em virtude da co- vid-19, o que corresponde a 0,06% do total de mortes.