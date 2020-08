Polícia faz vistoria em imóvel de preso por intoxicar operários em prédio do Jardim Paulista

Equipes de perícia farão uma vistoria nesta terça-feira (11) em um prédio do Jardim Paulista, zona oeste de São Paulo, em que quatro pessoas foram intoxicadas por um tubo de gás de pimenta. O episódio ocorreu na tarde de segunda (10) e um morador foi preso.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o suspeito, incomodado com o barulho de uma obra no quinto andar do edifício, lançou o tubo com o produto dentro do apartamento. No momento, três operários que trabalhavam no local passaram mal – eles foram hospitalizados e estão com quadro estável.

Uma quarta pessoa, que notou algo estranho, chegou a inalar parte do produto, mas conseguiu se distanciar do local e só passou por atendimento médico no local. Dez viaturas dos bombeiros atenderam a ocorrência.

O autor do ataque possui um histórico de agressividade, segundo vizinhos. A Força Tática da Polícia Militar negociou a rendição do homem, que foi levado para a delegacia. Em seu apartamento, a polícia encontrou drogas, R$ 108 mil e 4 mil dólares em dinheiro.