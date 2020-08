Trump ameaça retaliar se Brasil não reduzir tarifas de importação do etanol

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou insatisfação com as tarifas postas pelo Brasil sobre o etanol importado dos norte-americanos. Durante pronunciamento desta segunda-feira (10), o republicano ameaçou colocar taxas sobre produtos brasileiros caso o governo de Jair Bolsonaro não reduza as tarifas.

Em 2020, foram importados 810,92 milhões litros de etanol do país para o Brasil. Atualmente, não são taxadas importações de até 750 milhões de litros de etanol vindos dos EUA; caso a quantidade passe deste limite, a tarifa é de 20%. A cota já foi flexibilizada anteriormente, mas o governo estadunidense deseja sua extinção.

"No que diz respeito ao Brasil, se eles impõem tarifas, nós temos de ter uma equalização de tarifas", disse Trump. "Vamos apresentar algo sobre tarifas e justiça, porque muitos países têm nos cobrado tarifas e nós não cobramos deles. É chamado reciprocidade. Você pode esperar algo sobre isso muito em breve".

Repórter da emissora GloboNews perguntou ao presidente se a embaixada dos EUA no Brasil havia sido acionada para articular a redução de tarifas. Trumo respondeu apenas que "provavelmente em algum momento" o fará, mas ainda "não discutiu muito" a questão.

O norte-americano também falou de Jair Bolsonaro, seu aliado político, mas garantiu que seus laços com o brasileiro não impedirão possíveis sanções. "Não queremos as pessoas impondo tarifa a nós, embora eu tenha uma relação muito boa com o presidente Bolsonaro. Ele está indo bem, ele se recuperou da covid-19, o que é ótimo, eu envio minhas saudações ".