Parque em Santo André é a primeira área verde liberada ao público no ABC

O parque estadual Chácara da Baronesa, em Santo André, está autorizado a reabrir a partir desta terça-feira (11). Esta é a primeira área verde liberada ao público no ABC após o início da flexibilização da quarentena. A estrutura vai funcionar das 10h às 16h, de segunda a sexta-feira. De acordo com Eduardo Trani, subsecretário Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente, os protocolos de segurança serão rigorosos.

“Haverá na entrada a medição de temperatura, limpeza e desinfecção para entrada e saída dos usuários, totens com painéis explicativos e álcool em gel para segurança de todos”, disse Trani. Apenas a prática de esportes individuais está autorizada, com exceção do tênis, que permite o distanciamento entre os jogadores. Bibliotecas, museus e orquidários permanecem fechados.

Com o anúncio, 15 parques urbanos estaduais estão liberados ao público. A relação reúne Villa-Lobos, Candido Portinari, Água Branca e Jequitibá, na zona oeste. Já na zona leste, estão abertos o Ecológico do Tietê, Belém, Jacuí, Biacica e Jardim Helena. O parque da Juventude e o Horto Florestal, na zona norte, e o Guarapiranga, na sul, fecham a lista da capital.

Na Grande São Paulo, estão funcionando os parques Várzea do Embu-Guaçu, em Embu, Gabriel Chucre, em Carapicuíba, além do Chácara da Baronesa. Todos ficam abertos de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h. Nenhum foi liberado ainda para funcionar aos fins de semana; o objetivo é evitar aglomerações.