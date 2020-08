Manifestantes pedem justiça no Parque Bristol após morte de Rogério

Manifestantes se reuniram na noite desta segunda-feira (10) em marcha contra a violência policial, um dia após a morte do adolescente Rogério Ferreira da Silva Júnior. Os presentes pedem justiça pelo incidente. As informações são do repórter Igor Calian, no 1º Jornal.

O protesto foi liderado por amigos, vizinhos e familiares do jovem. Em vídeos, é possível vê-los caminhando ao longo de ruas do Parque Bristol, na Zona Sul da capital paulista, exibindo cartazes e faixas, recitando palavras de ordem. Carros e motos também participaram da carreata.

Rogério foi morto por um tiro durante uma abordagem da Polícia Militar neste domingo (9), dia do seu aniversário de 19 anos. O protesto parou por um momento para cantar "Parabéns para você" e celebrar o jovem.

Ônibus queimados

Por volta das 19h10, dois veículos da SPTrans foram incendiados. O primeiro deles estava no cruzamento entre a Rua Giovanni Carnovali com a Padre Arlindo Vieira; testemunhas afirmam que o fogo foi iniciado por um grupo de cerca de dez pessoas.

Ônibus incendiado na Zona Sul nesta segunda (10) / Reprodução/TV Band

O outro ônibus entrou em chamas aproximadamente às 21h, na Rua Giacomo Cozzarelli, no Sacomã. Em nenhuma das ocorrências houveram vítimas, e o fogo foi rapidamente extinto pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia não pôde confirmar que o ato foi feito por integrantes da manifestação; apenas afirma que o ato foi iniciado de forma pacífica.

O caso

O assassinato de Rogério foi capturado por imagens de câmeras de segurança, que o mostram caindo de sua moto após ser baleado.

A Secretaria da Segurança Pública afirma que os dois policiais envolvidos no crime foram afastados das ruas, e um inquérito policial na Corregedoria da PM foi aberto para apurar o incidente. O Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa da Polícia Civil também investiga a morte.