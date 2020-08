Lotomania 2099: veja números sorteados nesta terça, 11 de agosto

A Lotomania 2099 desta terça-feira, dia 11 de agosto, pode pagar um prêmio de R$ 700 mil para o apostador que acertar as dezenas sorteadas. O início do sorteio do concurso será às 20h e o resultado é divulgado pelo Metro Jornal até as 21h – atualize esta página para acessa-lo.

Os números de hoje são:

01 – 04 – 19 – 28 – 29

31 – 32 – 38 – 40 – 42

43 – 46 – 59 – 64 – 80

84 – 85 – 86 – 90 – 99

No sorteio anterior, de sexta-feira (7), uma aposta levou o prêmio principal, de R$ 845.656. Oito apostas fizeram 19 dezenas e levaram R$ 31,3 mil cada uma. Clique aqui para ver o resultado.

