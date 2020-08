Lotofácil 2008: veja números sorteado nesta terça, 11 de agosto

A Lotofácil 2008, sorteada nesta terça-feira (11), pode conceder um prêmio de R$ 3 milhões a quem acertar as dezenas.

Os números de hoje são:

02 – 03 – 05 – 06 – 08

10 – 11 – 12 – 13 – 14

15 – 17 – 21 -23 – 25

Na segunda (10), ninguém levou o prêmio principal, de R$ 1,5 milhão. Com isto, o valor acumulou e ficou estimado em R$ 3 milhões para esta terça. Outras 185 pessoas acertaram 14 das 15 dezenas e faturaram R$ 1.958,58 cada. Clique aqui para ver o resultado do sorteio anterior.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.