Datena anuncia que está fora das eleições deste ano

Datena anunciou, nesta terça-feira (11), que está oficialmente fora das eleições de 2020. O apresentador era cotado para ser um dos candidatos à Prefeitura de São Paulo.

O novo calendário eleitoral aprovado pelo Congresso veta que pré-candidatos ancorem programas de rádio e televisão a partir desta terça-feira. Datena apresentou o "Brasil Urgente" nesta tarde.

"Resolvi fazer (com o maior prazer e carinho) o que a Band me pediu, depois de quase 30 anos de casa. Eu tinha que escolher entre os políticos e a família Saad. Escolhi minha casa. Preferi a história da Bandeirantes", afirmou Datena.

O apresentador, no entanto, afirmou que vai se candidatar nas próximas eleições. "Eu ainda vou entrar para a política! Ainda vou ficar frente a frente com esses caras que estão lá. Só estando no campo deles para fazer alguma coisa para mudar. E já adianto que o presidente do partido me ofereceu bons projetos para as próximas eleições. Me aguardem. Na próxima eu vou".