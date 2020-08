Programa de treinee da Ambev oferece salário de R$ 7 mil para recém-formados

As inscrições para o programa de trainee 2021 da Ambev foram abertas nesta terça-feira (11). Neste ano, a seleção será exclusivamente online, e mira recém-formados de todo o país.

A cervejaria oferece vagas nas áreas de tecnologia, business e supply. O salário prometido é de R$ 7 mil reais, com benefícios como vale refeição, bônus, auxílio-creche para mães, vale-transporte e assistência médica.

As inscrições serão encerradas no dia 13 de setembro, e serão seguidas por etapas de entrevista, desafio e entrevista final, todas digitais. As admissões serão em janeiro de 2021.

Podem participar pessoas com graduação em qualquer curso entre junho de 2018 e dezembro de 2020, e que possuam mobilidade para morar em outros estados. Ainda, neste ano, a cervejaria retirou a exigência de fluência em inglês, e promete fornecer bolsas para estudos da língua para os candidatos aprovados.

Saiba mais e inscreva-se no programa neste link.