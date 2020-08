Amazonas retoma aulas nas redes públicas

O Amazonas se tornou na segunda-feira (10) o primeiro estado brasileiro a retomar as aulas presenciais na rede pública de ensino em meio à pandemia do novo coronavírus.

As escolas estaduais reabriram ontem na capital Manaus para 50% dos alunos do ensino médio e do EJA (Ensino de Jovens e Adultos). A partir do dia 24, devem retornar os alunos dos anos iniciais e finais do ensino fundamental. No resto do estado, as escolas

estaduais seguem fechadas. Os colégios privados na capital do Amazonas já retomaram as aulas presenciais há um mês. Já as escolas municipais ainda não têm prazo para reabrir. Em abril, com o avanço da covid-19, o Amazonas chegou perto do colapso dos sistemas de saúde e funerário. Hoje, a pandemia está em declínio no estado – que já registrou pouco mais de 107,1 mil casos e soma 3,3 mil óbitos.