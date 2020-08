São Paulo interdita 60 bares e restaurantes no 1º fim de semana com horário noturno

No primeiro fim de semana com a liberação do funcionamento noturno de bares e restaurantes da cidade de São Paulo, 60 estabelecimentos foram interditados pela prefeitura.

Com a nova regra, os comércios podem funcionar até as 22h, respeitando o limite de seis horas diárias. A multa varia pela metragem do local, sendo de R$ 9.231,65 a cada 250 m2.

A medida foi anunciada na semana passada pelo governo estadual e vale apenas para municípios que estão há 14 dias na fase amarela do Plano São Paulo, de flexibilização da quarentena. Estabelecimentos interditados devem procurar a subprefeitura da região para solicitar a reabertura.

Na capital paulista, já foram 943 comércios fechados por fiscais por descumprirem normas da quarentena. Desde o início da quarentena, 542 foram restaurantes, lanchonetes, bares ou cafeterias. Veja abaixo todas as regras que devem ser cumpridas pelos estabelecimentos:

• Ocupação máxima: 40% da capacidade;

• Uso obrigatório de máscaras por clientes e funcionários – clientes podem tirar o equipamento enquanto estiverem sentados em suas mesas;

• Estabelecimentos devem disponibilizar álcool em gel;

• Distância de 2 m entre mesas e 1,5 m entre pessoas;

• Até 6 pessoas por mesa;

• Atendimento somente para clientes sentados;

• É proibida a formação de aglomerações;

• Caixas e balcões de alimentos devem ter barreiras de acrílico;

• Condimentos e temperos devem ser fornecidos em sachês;

• Cardápios devem estar disponíveis em quadros na parede ou em versão digital.