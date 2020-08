Previsão do Tempo: São Paulo tem ar muito seco nesta terça-feira

A umidade do ar entrou em valores críticos nesta semana, com taxas abaixo dos 30%. Uma massa de ar seco predomina sobre a região, derrubando a umidade e elevando as temperaturas na capital paulista e região metropolitana.

Nesta terça-feira (11), beber água será mais do que essencial. As temperaturas variam entre 14ºC, durante a manhã, e 28ºC ou mais durante a tarde. Nas horas mais quentes do dia, a taxa de umidade do ar chega até 25%.

De acordo com a previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, tal cenário proporciona problemas relacionados ao risco de queimadas, à concentração de poluentes (que diminuem a qualidade do ar), estiagem e saúde humana.

São Paulo terá céu claro todo o dia, da madrugada até a noite. O sol predomina entre manhã e tarde, e não há previsão de chuva.