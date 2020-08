Para evitar aglomeração, praias do Rio vão receber demarcações na areia

Demarcações nas areias das praias cariocas vão começar a ser feitas esta semana. A ideia da Prefeitura do Rio de Janeiro é fazer com que as pessoas permaneçam na areia depois do banho de mar, mas sem aglomeração. As informações são da BandNews FM Rio.

O anúncio foi feito pelo prefeito do Rio, Marcelo Crivella, nesta segunda-feira, 10. Segundo Crivella, o esquema será feito através de agendamento de horário por um aplicativo.

O prefeito já havia adiantado em entrevista à TV Band que a autorização para os banhistas permanecerem na areia deve começar a valer em 15 dias. Atualmente, só o banho de mar está permitido.

Nesta segunda-feira, foi publicada no Diário Oficial a autorização para a volta de eventos corporativos na capital fluminense, mas com metade da capacidade total. Estão liberados seminários, conferências, congressos, palestras, entre outras atividades.

Segundo o presidente da Associação Brasileira de Franchinsing do Rio de Janeiro, Beto Filho, os eventos do setor serão retomados em setembro.

O decreto da Prefeitura autoriza ainda aulas de cursos de idiomas e atividades extracurriculares de forma facultativa desde que os estabelecimentos sigam as regras de ouro de distanciamento e higienização.