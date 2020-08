Explosão em posto de gasolina na Rússia deixa ao menos 13 feridos; veja vídeo

Ao menos 13 pessoas ficaram feridas após uma explosão em um posto de gasolina na Rússia, na manhã desta segunda-feira (10). O acidente ocorreu na cidade de Volgograd, a pouco mais de 900 km da capital Moscou.

Segundo a imprensa local, a explosão ocorreu após um incêndio em um tanque de gás. Ainda não há relatos de mortos. Entre os feridos há membros do Ministério de Emergências, que ajudam no combate às chamas.

Mais detalhes serão atualizados em breve. Assista a vídeos do momento da explosão (via Liveuamap):

Volgograd, Russia: Number of injured increases to 7, one critical pic.twitter.com/EzO0biW5Dv

— Liveuamap (@Liveuamap) August 10, 2020