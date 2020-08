Mais 22 mil infectados e 703 mortos pela covid-19 no Brasil; veja balanço de segunda

Nesta segunda-feira (10), as secretarias estaduais de Saúde por todo o país contabilizam mais 22.048 infecções pelo novo coronavírus. Ainda, 703 vidas foram ceifadas pela doença, segundo registros feitos por todo o Brasil desde o fim da tarde de domingo.

Com estes números, já são 3.057.370 pessoas contaminadas e outras 101.752 mortas pela covid-19 desde o início da epidemia no país. As marcas do terceiro milhão de infectados e as 100 mil mortes foram atingidas durante o final de semana.

Os dados foram disponibilizados no Painel Covid-19 do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), atualizado diariamente às 18h. O banco é abastecido com informações de cada secretaria de Estado de Saúde do país.

O Estado de São Paulo continua na liderança absoluta em casos e mortes pela covid-19, com a Bahia superando o Ceará como vice-líder em casos. O Rio de Janeiro segue sendo o quarto Estado mais afetado pela doença e o segundo com maior número de mortes.